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Стаховский проиграл Эрберу на турнире в Монпелье

Стаховский проиграл Эрберу на турнире в Монпелье
13:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергей Стаховский вылетел на старте турнира во Франции.

Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский не смог преодолеть первый круг на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) Open Sud de France в Монпелье (Франция) с призовым фондом €606,35 тыс.

В матче за выход во второй раунд соревнований Стаховский (№153 в рейтинге ATP) за полтора часа уступил французу Пьеру-Югу Эрберу (№67) - 2:6, 5:7.

Соперники в четвертый раз встретились в очном противостоянии, в котором киевлянин потерпел четвертое поражение.

Open Sud de France продлится до 9 февраля.

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В прошлом году турнир ATP в Монпелье выиграл француз Жо-Вилфрид Цонга.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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