Надаль рассказал о планах на новый сезон

Новости спорта:Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился планами на сезон.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о своих целях на сезон.

– Какие у вас планы на Олимпийские игры?

– Посмотрим, впереди длинный сезон. Для меня он будет непростым, потому что межсезонье оказалось коротким. Поэтому мне нужно хорошо рассчитать свои силы, спланировать календарь. Решения насчет него будут зависеть от моих успехов, от результатов. В конце концов, чем больше выигрываешь, тем меньше можешь играть, и наоборот. Это основной принцип нашего спорта.

Увидим, как будет складываться сезон. Олимпийские игры – всегда особое событие. Это самые важные соревнования в мире, так что я надеюсь принять участие.

– Вы сконцентрируетесь на одиночном разряде?

– Я об этом не думал, у меня еще есть несколько месяцев. Но на Олимпийских играх всегда нужно выкладываться на полную, показывать свой максимум. Надеюсь, сыграю не только в одиночке. Другое дело, получится ли у меня. Я не знаю (смеется). Нужно посмотреть, в какой форме я подойду к Играм. Но я собираюсь быть на пике. Посмотрим, как все сложится.

– Вы олимпийский чемпион в обоих разрядах, что вы чувствовали на тех Играх?

– Это совершенно другие соревнования. Несомненно, их выиграть труднее всего. В нашем спорте мало возможностей выиграть олимпийские медали: каждый год проходят четыре "Больших шлема", девять "Мастерсов", а Олимпийские игры – только раз в четыре года.

Мне удалось выступить на двух Олимпиадах. В 2004-м мне было 17 лет, а в Лондон я не смог поехать из-за проблем с коленом. Так что мне повезло, что я оба раза выиграл медали: в одиночном разряде в Пекине и в парном – в Рио.

В Рио я стал знаменосцем, это было захватывающе. Особенно потому, что я должен был им стать еще в 2012-м в Лондоне, куда не смог поехать из-за травмы. Я очень признателен за то, что мне дали такой шанс после того, как я пропустил Игры в Лондоне, - сказал Надаль.