Скачать
Четверг, 06.02.2020
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
В Вест Хэме рассказали о будущем Ярмоленко
В Вест Хэме рассказали о будущем Ярмоленко
В Украине появилась первая специализированная арена для керлинга
В Украине появилась первая специализированная арена для керлинга

Надаль рассказал о планах на новый сезон

Надаль рассказал о планах на новый сезон
13:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился планами на сезон.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о своих целях на сезон.

– Какие у вас планы на Олимпийские игры?

– Посмотрим, впереди длинный сезон. Для меня он будет непростым, потому что межсезонье оказалось коротким. Поэтому мне нужно хорошо рассчитать свои силы, спланировать календарь. Решения насчет него будут зависеть от моих успехов, от результатов. В конце концов, чем больше выигрываешь, тем меньше можешь играть, и наоборот. Это основной принцип нашего спорта.

Увидим, как будет складываться сезон. Олимпийские игры – всегда особое событие. Это самые важные соревнования в мире, так что я надеюсь принять участие.

– Вы сконцентрируетесь на одиночном разряде?

– Я об этом не думал, у меня еще есть несколько месяцев. Но на Олимпийских играх всегда нужно выкладываться на полную, показывать свой максимум. Надеюсь, сыграю не только в одиночке. Другое дело, получится ли у меня. Я не знаю (смеется). Нужно посмотреть, в какой форме я подойду к Играм. Но я собираюсь быть на пике. Посмотрим, как все сложится.

– Вы олимпийский чемпион в обоих разрядах, что вы чувствовали на тех Играх?

– Это совершенно другие соревнования. Несомненно, их выиграть труднее всего. В нашем спорте мало возможностей выиграть олимпийские медали: каждый год проходят четыре "Больших шлема", девять "Мастерсов", а Олимпийские игры – только раз в четыре года.

Мне удалось выступить на двух Олимпиадах. В 2004-м мне было 17 лет, а в Лондон я не смог поехать из-за проблем с коленом. Так что мне повезло, что я оба раза выиграл медали: в одиночном разряде в Пекине и в парном – в Рио.

В Рио я стал знаменосцем, это было захватывающе. Особенно потому, что я должен был им стать еще в 2012-м в Лондоне, куда не смог поехать из-за травмы. Я очень признателен за то, что мне дали такой шанс после того, как я пропустил Игры в Лондоне, - сказал Надаль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией с Месси
02 Милевский: Сейчас молодежь вообще не пьет, в наше время таких не было
03 Динамо не заметило Олимпию, Де Пена забил гол-красавец со штрафного (Видео)
04 Экс-форвард Динамо попал в сферу интересов Барселоны
05 Шахтер - Сеннерйюск: видеообзор матча 5.02.20
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь