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Свитолина назвала причину своих поражений на корте

Свитолина назвала причину своих поражений на корте
13:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Первая ракетка Украины прокомментировал неудачный старт 2020 года.

Элина Свитолина в январе потерпела два разгромных поражения – в Брисбене украинка во втором круге уступила Даниэль Коллинс (1:6, 1:6), а в третьем раунде Australian Open не смогла конкурировать с Гарбинье Мугурусой (1:6, 2:6).

"Старт сезона не сложился так, как хотелось. Но, я думаю, что в теннисном плане это не убавило моей уверенности в своей игре или в своем выборе.

В первом матче сезона (против Даниэль Коллинс) соперница отыграла невероятно. Можно сказать, что обе теннисистки, которым я проиграла, и Коллинс, и Мугуруса, буквально идеально провели наши матчи. Где-то, возможно, я в начале матча против Коллинс упустила моменты, нужно было со старта играть лучше. А вот в поединке на Australian Open сама Мугуруса сыграла просто безошибочно. Вот сколько мы уже с ней играли, для нее это совсем не характерно. Она очень много попадала в линии и все залетало в корт. Где-то мне не повезло, где-то я сама сыграла не так, как хотелось.

Свитолина попала в уникальную подборку Australian Open (Видео)

Сейчас я уже не могу как-то изменить то, как сложились эти матчи, от меня мало что зависело. Моими соперницами были две очень мощные теннисистки и у них все сложилось", - отметила четвертая ракетка мира.

Элина Свитолина вошла в состав сборной Украины на матчи Кубка Федерации и сегодня сыграет против Болгарии.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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