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Сборная Украины по теннису повела в счете в матче Кубка Федерации против Болгарии

Сборная Украины по теннису повела в счете в матче Кубка Федерации против Болгарии
18:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Даяна Ястремская обыграла Изабеллу Шиникову в стартовом матче.

Женская национальная сборная Украины по теннису вышла вперед (1:0) в матчевой встрече против команды Болгарии в Первой группе (квартет А) Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, который проходит в столице Эстонии Таллинне.

В стартовом поединке Даяна Ястремская за 50 минут в двух сетах обыграла Изабеллу Шиникову - 6:2, 6:1.

Следующая игра пройдет при участии Элины Свитолиной и Виктории Томовой. Завершит украинско-болгарское противостояние парная встреча Леся Цуренко/Катарина Завацкая - Петя Аршинкова/Гергана Топалова.

7 февраля украинки сыграют против сборной Хорватии, которая накануне обыграла соперниц из Болгарии - 2:1.

Ястремская снялась с теннисного турнира в Хуахине

Та команда, которая займет первое место в группе А, 9 февраля проведет матч против сборной, которая возглавит группу В (Италия, Эстония, Австрия, Греция).

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Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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