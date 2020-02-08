Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации

Новости спорта:Марта Костюк и Катарина Завацкая за 1 час 20 минут разобрались с хорватским дуэтом Антония Ружич/Тара Вюрт.

Женская национальная сборная Украины по теннису со счетом 3:0 уверенно победила команду Хорватии во второй матчевой встрече Первой группы (квартет А) Евро-Африканской зоны Кубка Федерации в столице Эстонии Таллинне.

В заключительном, парном поединке встречи Марта Костюк и Катарина Завацкая за 1 час 20 минут обыграли хорватский дуэт Антония Ружич - Тара Вюрт - 6:4, 6:3.

Первые две игры завершились в пользу Даяны Ястремской и Элины Свитолиной, которые нанесли поражение соответственно Лейе Бошкович (6:4, 6:4) и Яне Фетт (6:3, 3:6, 6:1).

Украина стала первой в группе А и 8 февраля за путевку в плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации сыграет против сборной Эстонии, которая заняла второе место в квартете В. Вторую путевку разыграют итальянки и хорватки.