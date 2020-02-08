Скачать
Суббота, 08.02.2020
Кубок Федерации: Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией
Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией
UFC 247: результаты взвешивания (Видео)
UFC 247: результаты взвешивания (Видео)
Возлюбленная Роналду в откровенном платье "зажгла" на музыкальном фестивале (Видео)
Возлюбленная Роналду в откровенном платье "зажгла" на музыкальном фестивале (Видео)
Прометей, Киев-Баскет и Одесса одержали победы в Суперлиге
Прометей, Киев-Баскет и Одесса одержали победы в Суперлиге

Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации

Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
07:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта:Марта Костюк и Катарина Завацкая за 1 час 20 минут разобрались с хорватским дуэтом Антония Ружич/Тара Вюрт.

Женская национальная сборная Украины по теннису со счетом 3:0 уверенно победила команду Хорватии во второй матчевой встрече Первой группы (квартет А) Евро-Африканской зоны Кубка Федерации в столице Эстонии Таллинне.

В заключительном, парном поединке встречи Марта Костюк и Катарина Завацкая за 1 час 20 минут обыграли хорватский дуэт Антония Ружич - Тара Вюрт - 6:4, 6:3.

Первые две игры завершились в пользу Даяны Ястремской и Элины Свитолиной, которые нанесли поражение соответственно Лейе Бошкович (6:4, 6:4) и Яне Фетт (6:3, 3:6, 6:1).

Кубок Федерации: Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией

Украина стала первой в группе А и 8 февраля за путевку в плей-офф Второй Мировой группы Кубка Федерации сыграет против сборной Эстонии, которая заняла второе место в квартете В. Вторую путевку разыграют итальянки и хорватки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса, Катарина Завацкая, Марта Костюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кубок Федерации: Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией
02 Усик показал свою подготовку к Чисоре (Видео)
03 Динамо подписало нигерийского форварда, выступавшего за Тамбов
04 "Слишком старый": В Баварии исключили возможность трансфера Роналду
05 Возлюбленная Роналду в откровенном платье "зажгла" на музыкальном фестивале (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь