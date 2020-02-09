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Свитолина и Бондаренко узнали соперниц на турнире в Хуахине

Свитолина и Бондаренко узнали соперниц на турнире в Хуахине
09:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Состоялась жеребьевка основной сетки теннисного турнира WTA International, который 10 февраля стартует в городе Хуахин (Таиланд).

Украину на этих соревнованиях будут представлять Элина Свитолина и Екатерина Бондаренко.

Свитолина посеяна под первым номером. В стартовом круге она встретится с Бибиан Схофст из Нидерландов. Оппоненткой Бондаренко будет польская теннисистка Магда Линетт.

В прошлом году победительницей турнира стала "вторая" ракетка Украины Даяна Ястремская, которая в последний момент снялась с нынешних соревнований. После матчей Кубка Федерации она отправится прямо на Премьер в Дубае, который стартует 17 февраля.

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 Соревнования в Хуахине продляться до 16 февраля. Их призовой фонд - 251 тыс 750 долл.

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Элина Свитолина, Екатерина Бондаренко, Теннис, Новости тенниса.
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