Свитолина и Бондаренко узнали соперниц на турнире в Хуахине

Украину на этих соревнованиях будут представлять Элина Свитолина и Екатерина Бондаренко.
Свитолина посеяна под первым номером. В стартовом круге она встретится с Бибиан Схофст из Нидерландов. Оппоненткой Бондаренко будет польская теннисистка Магда Линетт.
В прошлом году победительницей турнира стала "вторая" ракетка Украины Даяна Ястремская, которая в последний момент снялась с нынешних соревнований. После матчей Кубка Федерации она отправится прямо на Премьер в Дубае, который стартует 17 февраля.
Соревнования в Хуахине продляться до 16 февраля. Их призовой фонд - 251 тыс 750 долл.