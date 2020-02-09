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Свитолина - о выступлениях за сборную: Рада помочь команде

Свитолина - о выступлениях за сборную: Рада помочь команде
14:01 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №4) после выхода сборной Украины в плей-офф Кубка Федерации рассказала о своих впечатлениях и поделилась планами на будущее.

- Чем больше всего запомнился турнир в Таллине?

- Больше болельщиками. По сравнению с другими командами у нас была очень классная поддержка. Наших фанов было слышно издалека, это придавало энергии. В тяжелых матчах удавалось до конца верить в свои силы.

- Отличалась чем-то игра против Эстонии на центральном корте от выступлений в предыдущие два дня?

- Конечно же, приятнее играть на большом корте, тем более я уже к этому привыкла.

- Получилось подружиться с девушками, с которыми играли в одной команде? Возможно, до этого кого-то не знали лично?

- До этого турнира я всех знала и у нас сложились довольно дружеские отношения. Приятно, что все с уважением отнеслись друг к другу.

- В апреле сборная Украины сыграет плей-офф. Впишется этот командный турнир в плотный график четвертой ракетки мира?

- Для меня очень важно вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса. Очень хочу сыграть в плей-офф. Очень хочу, чтобы эти матчи прошли в Украине. Не сомневайтесь, у меня это в планах. Очень надеюсь, что все сложится, и я буду готова помогать команде.

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Элина Свитолина, WTA, Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса.
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