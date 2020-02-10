Монфис завоевал титул турнира ATP в Монпелье (Видео)

Новости спорта:Возлюбленный украинской теннисистки Элины Свитолиной стал обладателем титула турнира во Франции.

Французский теннисист Гаэль Монфис стал чемпионом турнира ATP Tour 250 в Монпелье. В финале представитель Франции в двух сетах обыграл канадца Вашека Поспишила.

Встреча продолжалась 1 час и 34 минуты. В первом сете Монфис сделал один брейк и выиграл 7:5. Во второй партии Гаэль был сильнее — 6:3.

Отметим, что Гаэль в третий раз стал победителем турнира в Монпелье. Ранее он выигрывал соревнования в 2010 и 2014 годах. Всего Монфис завоевал девять титулов ATP в карьере.

Напомним, что на турнире в Монпелье выступал Сергей Стаховский. Украинец успешно преодолел квалификацию, но проиграл французу Пьеру-Югу Эрберу (2:6, 5:7) в первом раунде.

Монпелье. ATP Tour 250. Финал

Гаэль Монфис (Франция, 1) — Вашек Поспишил (Канада) 2:0 (7:5, 6:3)