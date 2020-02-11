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Свитолина рассказала о своих целях на турнир в Хуахине

Свитолина рассказала о своих целях на турнир в Хуахине
11:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от турнира в Хуахине.

В городе Хуахин в Таиланде состоится турнир WTA, в котором Элина Свитолина получила первый номер посева. Организаторы пригласили главную звезду соревнований на крышу небоскреба, где украинка сыграла в теннис.

"Другой, новый для меня опыт. Было очень волнующе", - передает слова украинки Большой теннис Украины. - "В начале было немного страшно, но потом, думаю, я преодолела свой страх".

В первом поединке Свитолина встретится с представительницей Нидерландов Бибиане Схофс, занимающей 194 место в рейтинге.

"Выиграть турнир – это всегда моя цель, у меня нет никаких других вариантов. Победа на турнире – это единственный результат, который я хочу показать. Я впервые в Хуахине и нахожусь в предвкушении от турнира. Меня очень тепло встретили и я надеюсь, что смогу сыграть хорошо и увижу здесь много болельщиков".

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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