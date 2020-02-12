Свитолина и Ястремская заявились на турнир WTA в Майами

Новости спорта:Соревнования состоятся с 24 марта по 4 апреля.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Дайана Ястремская примут участие в турнире серии WTA Premier Mandatory в Майами.

Украинки попали в заявочный список участниц основной сетки соревнований.

В прошлом году Элина Свитолина уступила во втором раунде Майами, проиграв китаянке Ван Яфань. Даяна Ястремская победила в первом круге россиянку Екатерину Александрову, но в следующем матче выбыла после поражения от австралийки Эшли Барти.

Барти стала победительницей прошлогоднего турнира. Австралийка также заявилась в основную сетку и будет защищать титул в этом году. Матчи состоятся с 24 марта по 4 апреля.

Сегодня Элина Свитолина сыграет матч первого круга турнира в Хуахине против нидерландки Бибианы Схофс. Вчера украинка проиграла ей же в парном турнире.