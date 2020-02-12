Скачать
Среда, 12.02.2020
Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
Барком-Кажаны покидают Кубок ЕКВ, проиграв Альпену
Барком-Кажаны покидают Кубок ЕКВ, проиграв Альпену
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации

Свитолина и Ястремская заявились на турнир WTA в Майами

Свитолина и Ястремская заявились на турнир WTA в Майами
10:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Соревнования состоятся с 24 марта по 4 апреля.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Дайана Ястремская примут участие в турнире серии WTA Premier Mandatory в Майами.

Украинки попали в заявочный список участниц основной сетки соревнований.

В прошлом году Элина Свитолина уступила во втором раунде Майами, проиграв китаянке Ван Яфань. Даяна Ястремская победила в первом круге россиянку Екатерину Александрову, но в следующем матче выбыла после поражения от австралийки Эшли Барти.

Барти стала победительницей прошлогоднего турнира. Австралийка также заявилась в основную сетку и будет защищать титул в этом году. Матчи состоятся с 24 марта по 4 апреля.

Сегодня Элина Свитолина сыграет матч первого круга турнира в Хуахине против нидерландки Бибианы Схофс. Вчера украинка проиграла ей же в парном турнире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доннарумма может перейти в Реал или Ювентус
02 Левски хочет продать своего лидера в Динамо
03 Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
04 Коутиньо прокомментировал свой уход из Ливерпуля
05 "Подвело здоровье": трансфер игрока Шахтера в зарубежный клуб сорвался
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь