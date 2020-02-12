Бондаренко зачехлила ракетку на старте турнира в Хуахине

Новости спорта:Катерина Бондаренко уступила польской теннисистке Магде Линетт на старте турнира в Хуахине.

Катерина Бондаренко уступила польской теннисистке Магде Линетт на старте турнира в Хуахине.

Матч продолжался один час и семь минут. Украинская теннисистка постоянно испытывала проблемы с подачей. За игру Бондаренко сделала 7 двойных ошибок, ни разу не подав навылет. Попадание первым мячом также было на низком уровне — 52%.

Борьбу на чужой подаче украинка навязывала лишь после того, как уступала свои геймы. Полячка, сделавшая 5 эйсов при 3 двойных ошибках, уверенно довела матч до победы в двух сетах.

Завтра на этом же турнире Катерина Бондаренко вместе с Танарин Танасугарн из Таиланда встретится с японками Ходзуми/Ниномия в парном разряде.

Сегодня в Хуахине сыграет другая украинка, Элина Свитолина, посеянная под первым номером. Соперницей лидера сборной Украины будет представительница Нидерландов Бибиана Схофс.

Турнир в Хуахине пройдет с 10 по 16 февраля. Действующая победительница соревнований — Даяна Ястремская. В прошлом году украинка в финале обыграла Айлу Томлянович (6:2, 2:6, 7:6) из Австралии. Даяна Ястремская не будет защищать титул в Хуахине.

WTA. Хуахин. Первый раунд

Катерина Бондаренко (Украина) — Магда Линетт (Польша, 5) 0:2 (2:6, 2:6)