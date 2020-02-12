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Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине

Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине
14:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине.

Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине.

Украинка в двух сетах переиграла теннисистку из Нидерландов Бибиану Схофс. Легко выиграв первый сет, Элина, неожиданно, испытала проблемы во втором. Дважды Свитолина делала брейк, но уступала свою подачу сопернице. Тем не менее, взяв гейм на чужой подаче в третий раз, Элина довела матч до победы. Свитолина подала 3 эйса, совершив 5 двойных ошибок. Схофс ошибалась еще чаще — 10 двойных за два сета.

Вчера Элина уступила своей нынешней сопернице в первом раунде парного разряда Хуахина.

Во втором раунде Свитолина сыграет против австралийки Сторм Сандерс, пробившейся через сито квалификации.

Ранее в первом круге Хуахина из борьбы выбыла другая украинка Катерина Бондаренко.

Турнир в Хуахине пройдет с 10 по 16 февраля. Действующая победительница соревнований — Даяна Ястремская. В прошлом году украинка в финале обыграла Айлу Томлянович (6:2, 2:6, 7:6) из Австралии. Даяна Ястремская не будет защищать титул в Хуахине.

WTA. Хуахин. Первый раунд

Элина Свитолина (Украина, 1) — Бибиана Схофс (Нидерланды) 2:0 (6:2, 6:4)

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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