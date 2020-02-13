Свитолина легко разобралась с Сандерс в Хуахине

Новости спорта:Первая ракетка Украины отдала сопернице всего три гейма.

Элина Свитолина победила австралийку Сторм Сандерс и вышла в четвертьфинал турнира в Хуахине.

В первом сете украинка реализовала три брейка и отдала сопернице всего один гейм. Вторую партию Свитолина снова выиграла убедительно, взяв два гейма на приеме.

В четвертьфинале Свитолина встретится с японкой Нао Хибино.

Действующая победительница турнира в Хуахине — Даяна Ястремская, которая в прошлом году обыграла в финале Айлу Томлянович. Защищать титул вторая ракетка Украины не стала.

WTA. Хуахин. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина, 1) — Сторм Сандерс (Австралия) 2:0 (6:1, 6:2)