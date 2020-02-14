Роттердам не по зубам: Циципас покинул престижный турнир ATP

Новости спорта:Стефанос Циципас покинул турнир ATP в Роттердаме.

Стефанос Циципас покинул турнир ATP в Роттердаме по итогам матча второго раунда.

Шестая ракетка мира и второй сеяный теннисист турнира уступил словенцу Альяжу Бедене в двух сетах за час и 32 минуты.

Соперники проводили первый матч между собой. За встречу Стефанос подал 3 эйса и не реализовал ни одного брейка.

Ранее турнир в Роттердаме покинул лидер посева Дмитрий Медведев, в первом раунде проигравший 104-й ракетке мира Вашеку Поспишилу.

ATP. Роттердам. 1/8 финала

Альяж Бедене (Словения) — Стефанос Циципас (Греция, 2) 2:0 (7:5, 6:4)