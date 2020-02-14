Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Каире

Новости спорта:Леся Цуренко находится в шаге от финала турнира серии ITF.

Украинская тенниситка Леся Цуренко выиграла четвертьфинальный матч на турнире серии ITF в Каире.

Сеяная под четвертым номером Цуренко обыграла шестую сеяную 150-ю ракетку мира Лару Арруабаррену-Весино из Испании 7:6(6), 6:2.

Матч продолжался 1 час и 34 минуты.

В первом сете Цуренко вела 4:1, но не удержала преимущество и позволила испанке перевести игру на тайбрейк, не реализовав в 10-м гейме на приеме два сет-бола. К счастью, на тайбрейке Леся отыграла сет-бол и дожала испанку.

Во втором сете Цуренко взяла три гейма на подаче соперницы, отдав только одну свою подачу..

Путевку в финал турнира в Каире Леся Цуренко разыграет в матче с победительницей матча между Аранчей Рус или Куруми Нарой.