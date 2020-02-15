Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине

Новости спорта:Элина Свитолина отреагировала на поражение японке Нао Хибино в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Таиланда.

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на поражение японке Нао Хибино в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Таиланда.

"В Хиахине были трудные условия для игры. Да и сама Хибино отыграла замечательный матч. Она играла решительно на важных подачах и смогла добиться нужного результата.

Я допустила несколько ошибок. Хотелось бы сыграть лучше в первом сете. Наверное, это и стало ключевым этапом матча. Хибино отыграла действительно невероятно, когда были важные моменты матча", - приводит слова украинки Australian Associated Press.

Напомним, что из-за поражения Хибино украинка опустится в обновленном рейтинге WTA на две строчки.

Ранее сообщалось, что следующим турниром для Свитолиной станут соревнования в Дубае, где теннисистка получила wild card.