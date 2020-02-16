Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме

Новости спорта:Гаэль Монфис второй год подряд лучший на турнире в Нидерландах.

Французский теннисист Гаэль Монфис стал чемпионом турнира ATP Tour 500 в Роттердаме, Нидерланды. В финале представитель Франции в двух сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Встреча продолжалась 1 час и 27 минут. В первой партии Монфис сделал два брейка и выиграл 6:2. Во втором сете Гаэль победил 6:4.

Монфис защитил титул чемпиона турнира в Роттердаме. В 2019 году Гаэль в финале обыграл швейцарца Станисласа Вавринку.

Напомним, что на прошлой неделе Монфис стал победителем турнира ATP Tour 250 в Монпелье. Всего Монфис завоевал десять титулов ATP в карьере.