Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Манчестер Сити обжалует решение UEFA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA

Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме

Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
21:48 Сегодня Телеграф Спортарена Фото: Твиттер

Новости спорта:Гаэль Монфис второй год подряд лучший на турнире в Нидерландах.

Французский теннисист Гаэль Монфис стал чемпионом турнира ATP Tour 500 в Роттердаме, Нидерланды. В финале представитель Франции в двух сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Встреча продолжалась 1 час и 27 минут. В первой партии Монфис сделал два брейка и выиграл 6:2. Во втором сете Гаэль победил 6:4.

Монфис защитил титул чемпиона турнира в Роттердаме. В 2019 году Гаэль в финале обыграл швейцарца Станисласа Вавринку.

Цуренко уступила в финале турнира в Каире

Напомним, что на прошлой неделе Монфис стал победителем турнира ATP Tour 250 в Монпелье. Всего Монфис завоевал десять титулов ATP в карьере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Леся Цуренко, Гаэль Монфис, Новости спорта, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпион мира по футболу на премиальные купил квартиру в Киеве
02 В Серии А такого не было 5 лет: гол спустя 19 секунд после замены (Видео)
03 Аталанта с Малиновским сумела обыграть Рому (Видео)
04 ПСЖ вырвал ничью, проигрывая 0:3
05 Манчестер Сити нашел замену для Гвардиолы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь