Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае

Новости спорта:Украинка Элина Свитолина рассказала о подготовке к турниру WTA в Дубае.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о подготовке к турниру WTA в Дубае.

«Не самое лучшее начало сезона для меня, но я смотрю вперед. Я много работала в межсезонье и продолжаю работать. Пока я стараюсь не торопить события, а просто подготовиться и хорошо чувствовать себя на корте.

В Дубае все матчи важные, так как собрались лучшие теннисистки. Нужно быть готовой на 100%. Мне нравится выступать в Дубае, здесь приятная атмосфера, тут я прохожу межсезонную подготовку, и мне подходит этот корт.

Я очень удивлена возвращению Ким Клийстерс. Нужно много усердия, работы и любви к игре, чтобы это сделать. Надеялась с ней сыграть на этой неделе. Маленькой мне очень нравилось смотреть ее матчи. Было бы здорово увидеть ее игру снова», — цитирует слова украинки БТУ.

Элина Свитолина дважды побеждала в Дубае в 2017 и 2018 годах. На нынешний турнир Свитолина получила wild card от организаторов. В первом раунде Элина встретится с соперницей из квалификации или «лаки-лузером».