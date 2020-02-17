Ким Клейстерс спустя 8 лет вернулась на корт

Новости спорта:Мугуруса обыграла Клейстерс в Дубае в первом матче бельгийки после возвращения.

Бельгийка Ким Клейстерс, которая не выступала в туре с US Open 2012, проиграла в матче первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ). 36-летняя спортсменка уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

За выход в четвертьфинал Мугуруса поборется с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина).

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).

О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. За это время бельгийка стала матерью троих детей.

Турнир пройдёт в Дубае с 17 по 22 февраля.