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Реабилитация чемпиона мира из Украины займет 2 месяца

Реабилитация чемпиона мира из Украины займет 2 месяца
17:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Боксер во время боя получил оскольчатый перелом пятой пястной кости.

Украинский боксер Артем Далакян пропустит минимум два месяца тренировок после перелома руки. Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе сможет полностью начать работать без ограничений только в конце мая.

«Во втором раунде боя с Пересом Артем почувствовал резкую боль в правой кисти руки. Рентген показал, что у Далакяна оскольчатый перелом пятой пястной кости в области ее сустава. Сейчас мы намерены восстановить функцию сустава и провести реабилитацию — это займет минимум два месяца», — цитирует слова врача Далакяна Вячеслава Попова ua.tribuna.com.

В бою против венесуэльца Хосбера Переса украинец Далакян провел уже четвертую успешную защиту своего титула WBA.

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Кроме того, победа позволила 32-летнему Далакяну обойти по количеству титульных защит других чемпионов в наилегчайшем весе.

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Бокс, Бокс новости, Артем Далакян.
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