Свитолина неудачно стартовала на турнире в Дубае

Новости спорта:Свитолина проиграла Брэйди на старте турнира WTA в Дубае.

Первая "ракетка" Украины и шестая теннисистка планеты Элина Свитолина неудачно стартовала во вторник на представительном турнире в Дубае (ОАЭ) с общим призовым фондом 2 млн 529 тыс 840 долл.

В первом раунде харьковчанка уступила американке Дженнифер Брэйди (№52 WTA) - 2:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту.

Во втором круге Брэйди сыграет против Маркеты Вондроушовои из Чехии (17).

Сегодня в Дубае проведет стартовый матч и вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская (26). Ее соперница - Вероника Кудерметова из России (9).