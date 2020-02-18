Свитолина неудачно стартовала на турнире в Дубае

Первая "ракетка" Украины и шестая теннисистка планеты Элина Свитолина неудачно стартовала во вторник на представительном турнире в Дубае (ОАЭ) с общим призовым фондом 2 млн 529 тыс 840 долл.
В первом раунде харьковчанка уступила американке Дженнифер Брэйди (№52 WTA) - 2:6, 1:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту.
Во втором круге Брэйди сыграет против Маркеты Вондроушовои из Чехии (17).
Сегодня в Дубае проведет стартовый матч и вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская (26). Ее соперница - Вероника Кудерметова из России (9).