Скачать
Среда, 19.02.2020
"Молчать или сказать": новое стихотворение Усика (Видео)
"Молчать или сказать": новое стихотворение Усика (Видео)
Уайлдер: Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, чем Фьюри
Уайлдер: Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, чем Фьюри
Сборная Украины по баскетболу прибыла в Австрию: состав команды
Сборная Украины по баскетболу прибыла в Австрию: состав команды
Шахтер - Бенфика: кто пропустит первый матч
Шахтер - Бенфика: кто пропустит первый матч

Марченко успешно стартовал на турнире в Бергамо

Марченко успешно стартовал на турнире в Бергамо
14:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Илья Марченко вышел в 1/8 финала челленджера в Бергамо.

Илья Марченко вышел в 1/8 финала челленджера в Бергамо после победы над японцем Хироки Морией.

Первую партию украинец выиграл достаточно легко, отдав сопернику всего один гейм. Во втором сете Марченко вел 4:1 и 5:2, но едва не позволил Мории сравнять счет.

В следующем раунде Марченко может встретиться с россиянином Романом Сафиуллиным, с которым он выступает в Бергамо в парном разряде. Но Сафиуллину для этого еще предстоит пройти француза Садио Думбия.

Выступления в парном разряде украинец и россиянин начнут сегодня вечером. Их соперниками будут итальянец Лоренцо Джустино и аргентинец Марко Трунгельити.

ATP Challenger Tour. Бергамо. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) — Хироки Мория (Япония, 8) 2:0 (6:1, 6:4)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, ATP, Илья Марченко, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо подписало футболиста лондонского Арсенала
02 Все серьезно: Ман Сити рискует получить еще одно наказание
03 Джошуа: Буду драться против Усика в ближайшее время
04 Лишь одна украинка отобралась в масс-старт ЧМ по биатлону
05 Невероятный Холанд - в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь