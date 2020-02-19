Марченко успешно стартовал на турнире в Бергамо

Новости спорта:Илья Марченко вышел в 1/8 финала челленджера в Бергамо.

Илья Марченко вышел в 1/8 финала челленджера в Бергамо после победы над японцем Хироки Морией.

Первую партию украинец выиграл достаточно легко, отдав сопернику всего один гейм. Во втором сете Марченко вел 4:1 и 5:2, но едва не позволил Мории сравнять счет.

В следующем раунде Марченко может встретиться с россиянином Романом Сафиуллиным, с которым он выступает в Бергамо в парном разряде. Но Сафиуллину для этого еще предстоит пройти француза Садио Думбия.

Выступления в парном разряде украинец и россиянин начнут сегодня вечером. Их соперниками будут итальянец Лоренцо Джустино и аргентинец Марко Трунгельити.

ATP Challenger Tour. Бергамо. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) — Хироки Мория (Япония, 8) 2:0 (6:1, 6:4)