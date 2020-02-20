Костюк ударно стартовала на турнире ITF в Каире

Новости спорта:Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF W60 в Каире.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF W60 в Каире. В двух сетах Марта обыграла Мелани Клаффнер из Австрии (6:1, 6:4).

В первом сете украинка полностью доминировала на корте, взяв все три подачи соперницы. Во второй партии австрийка наладила игру, но все же преимуществом владела Костюк. Тем не менее, лишь с пятого матчбола украинка одержала итоговую победу.

В четвертьфинале Марта сыграет с победительницей матча Изабеллы Шиниковой из Болгарии и россиянки Анастасии Гасановой.

В первом раунде Костюк уверенно обыграла россиянку Варвару Грачеву (6:2, 6:2).

В Каире также выступает другая украинская теннисистка, Дарья Снигур, которая в 1/8 финала встретится с румынкой Ириной Бегу.

ITF W60. Каир. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) — Мелани Клаффнер (Австрия) 2:0 (6:1, 6:4)