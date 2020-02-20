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Марченко уверено шагает к титулу турнира ATP в Бергамо

Марченко уверено шагает к титулу турнира ATP в Бергамо
14:42 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Илья Марченко вышел в 1/4 финала турнира ATP Trofeo Perrel - Faip в Бергамо.

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/4 финала турнира ATP Trofeo Perrel - Faip в Бергамо (Италия). В третьем раунде спортсмен прошел россиянина Романа Сафиуллина.

Поединок продолжался всего 48 минут. Украинец выиграл первый сет со счетом 7:5, после чего россиянин принял решение сняться с игры. Отметим, что по ходу первой партии Илья уступал 2:4, однако затем "забрал" пять геймов из шести.

Победа над Сафиуллиным гарантировала Марченко 15 рейтинговых очков в рейтинг АТР и 1250 евро призовых.

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В четвертьфинале Марченко встретится с победителем матча Баптист Крепатт (Франция) - Даниэль Михальский (Польша).

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Теннис, Илья Марченко, Новости тенниса.
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