Леся Цуренко "зачехлила" ракетку в Дохе

Новости спорта:Украинка прекратила соревнования на турнире WTA в Дохе на старте квалификации.

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение на старте отборочного этапа турнира Qatar Total Open (WTA Premier 5) с призовым фондом 3 млн 240 тысяч 445 долларов в Дохе (Катар).

Поединок Леся Цуренко (Украина) - Грет Миннен (Бельгия, 16) первого круга квалификации завершился со счетом 6:3, 4:6, 1:6. Об этом сообщает БТУ.

Матч продолжался 1 час 50 минут. Во втором сете украинская теннисистка отыгралась со счета 0:2 и взяла 3 гейма подряд, после чего ей удалось выиграть всего 2 гейма.

Цуренко во второй раз стартовала в Дохе с квалификации: в 2012 году ей также не удалось пробиться в основную сетку.

Соревнования в основной сетке, где Украину будут представлять Элина Свитолина и Даяна Ястремская, стартуют 24 февраля и продлятся до 1 марта.