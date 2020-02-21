Скачать
Пятница, 21.02.2020
Шахтер - Бенфика: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Шахтер - Бенфика: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Украина разгромила Австрию на старте отбора на Евробаскет-2021
Украина разгромила Австрию на старте отбора на Евробаскет-2021
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине

Леся Цуренко "зачехлила" ракетку в Дохе

Леся Цуренко "зачехлила" ракетку в Дохе
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинка прекратила соревнования на турнире WTA в Дохе на старте квалификации.

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение на старте отборочного этапа турнира Qatar Total Open (WTA Premier 5) с призовым фондом 3 млн 240 тысяч 445 долларов в Дохе (Катар).

Поединок Леся Цуренко (Украина) - Грет Миннен (Бельгия, 16) первого круга квалификации завершился со счетом 6:3, 4:6, 1:6. Об этом сообщает БТУ.

Матч продолжался 1 час 50 минут. Во втором сете украинская теннисистка отыгралась со счета 0:2 и взяла 3 гейма подряд, после чего ей удалось выиграть всего 2 гейма.

Цуренко во второй раз стартовала в Дохе с квалификации: в 2012 году ей также не удалось пробиться в основную сетку.

Капитан Ливерпуля выбыл на три недели

Соревнования в основной сетке, где Украину будут представлять Элина Свитолина и Даяна Ястремская, стартуют 24 февраля и продлятся до 1 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Слова наставника Бенфики после матча с Шахтером
02 Шахтер - Бенфика: обзор матча Лиги Европы (Видео)
03 "Ублюдок": тренер испанского клуба негативно высказался о Месси
04 Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине
05 Бразилец из ФК Львов перешел в Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь