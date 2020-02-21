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Халеп и Рыбакина сыграют в финале турнира WTA в Дубае

Халеп и Рыбакина сыграют в финале турнира WTA в Дубае
19:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Симона Халеп стала второй финалисткой турнира WTA в Дубае.

В течение часа и 3 минут вторая ракетка мира справилась с американкой Дженнифер Брейди, которой позволила взять всего два гейма.

Соперницы встречались между собой в третий раз, и во всех случаях неизменно побеждала Симона. Их предыдущий поединок состоялся в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.

Ранее первой финалисткой соревнований в Дубае стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Обе представительницы Украины на турнире — Элина Свитолина и Даяна Ястремская — покинули его по итогам первого раунда.

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WTA. Дубай. 1/2 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) — Дженнифер Брейди (США) 2:0 (6:2, 6:0)

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АТР, WTA, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп, Дженнифер Брэйди.
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