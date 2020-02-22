Марченко пробился в полуфинал турнира ATP в Бергамо

Новости спорта:Илья Марченко вышел в полуфинал турнира серии Challenger в Бергамо.

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в полуфинал турнира серии Challenger в Бергамо. В 1/4 финала украинец обыграл француза Баптиста Крепатте (6:7, 7:6, 6:0).

Илья со старта выиграл подачу соперника, но упустил возможность подать на сет. Игра перешла в тай-брейк, где сильнее оказался француз.

Во втором сете теннисисты брали свои подачи, пока первым не ошибся украинец. Француз мог завершить игру, но не сумел подать на матч. Второй тай-брейк лучше отыграл Марченко, переведя матч в третий сет.

В решающей партии украинец не оставил шансов сопернику, выиграв ее всухую.

На турнире в Бергамо Марченко в первом круге одолел японца Хироки Морию , а затем россиянина Романа Сафиуллина.

В полуфинале украинец встретится с 15-м сеянным французом Хьюго Гастоном.

ATP Challenger Tour. Бергамо. 1/4 финала

Илья Марченко (Украина) — Баптист Крепатте 2:1 (6:7, 7:6, 6:0)