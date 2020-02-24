Костюк завоевала титул турнира ITF в Каире

Новости спорта:Украинка Марта Костюк выиграла турнир серии ITF в египетском Каире.

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир серии ITF в египетском Каире.

В финале 17-летняя украинка разгромила испанку Алену Большову - 6:1, 6:0.

Для победы над третьей сеяной украинской теннисистке понадобилось всего 54 минуты. По ходу встречи Костюк выиграла пять геймов на подаче соперницы, а Большой не реализовала ни одного из трех брейк-поинтов.

Для Марты это вторая победа на 60-тысячниках ITF. В начале 2018 года она стала победительницей на соревнованиях аналогичной категории в Берни.

Благодаря победе Костюк поднимется на 141-е место рейтинга WTA.