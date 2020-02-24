Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила гала-ужин перед турниром в Дохе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне старта на престижном турнире в Дохе посетила гала-ужин.

Во время ужина Элина сделала фото с легендарным тренером Арсенала Арсеном Венгером, который стал гостем Qatar Open.

Вечер удался:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Gala dinner in great company @qatartennis Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 23 Фев 2020 в 12:53 PST

Отметим, что Свитолина получила пятый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором раунде соперницей украинки станет победительница матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова.

Отметим, что Венгер задумал революцию в правилах футбола.