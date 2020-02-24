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Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)

Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)
09:54 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила гала-ужин перед турниром в Дохе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне старта на престижном турнире в Дохе посетила гала-ужин.

Во время ужина Элина сделала фото с легендарным тренером Арсенала Арсеном Венгером, который стал гостем Qatar Open.

 Вечер удался:

 
 
 
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Gala dinner in great company @qatartennis

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Отметим, что Свитолина получила пятый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором раунде соперницей украинки станет победительница матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова.

Отметим, что Венгер задумал революцию в правилах футбола.

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Элина Свитолина, Новости те.
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