Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне старта на престижном турнире в Дохе посетила гала-ужин.
Во время ужина Элина сделала фото с легендарным тренером Арсенала Арсеном Венгером, который стал гостем Qatar Open.
Вечер удался:
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Отметим, что Свитолина получила пятый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором раунде соперницей украинки станет победительница матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова.
Отметим, что Венгер задумал революцию в правилах футбола.