"Это неожиданность для меня": Джокович о травме Федерера

Новости спорта:Роджер Федерер не сможет сыграть на Ролан Гаррос.

Швейцарец Роджер Федерер не сможет сыграть на Ролан Гаррос, а также других грунтовых турнирах из-за операции на колене.

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался касательно своего визави, заявив, что ожидает его возвращения на корт.

"Это неожиданность для меня. Я был в курсе, что он играл с травмой на Открытом чемпионате Австралии, однако никто не знал, что это за повреждение. Я не люблю, когда кто-то проходит через травмы.

Это один раз происходило и в моей карьере, и, надеюсь, это был в последний раз. Это влияет психологически, мне грустно от той мысли, что Роджер проходит через такое. Верю, что он скоро вернется игру, ведь это же Федерер, он нужен спорту", - приводит слова игрока Daily Express.

К июню швейцарец потеряет 3180 очков в зачете мирового рейтинга: он не защитит титулы в Дубае и Майами, финал Индиан-Уэллс, четвертьфиналы Рима и Мадрида и полуфинал Ролан Гаррос.