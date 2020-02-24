Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Беринчик - Сармьенто: видео боя
Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)
Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)
Невероятно красивая жена Дениса Беринчика (Фото)
Невероятно красивая жена Дениса Беринчика (Фото)
Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
Уайлдер - Фьюри 2: видео боя

"Это неожиданность для меня": Джокович о травме Федерера

"Это неожиданность для меня": Джокович о травме Федерера
18:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Роджер Федерер не сможет сыграть на Ролан Гаррос.

Швейцарец Роджер Федерер не сможет сыграть на Ролан Гаррос, а также других грунтовых турнирах из-за операции на колене.

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался касательно своего визави, заявив, что ожидает его возвращения на корт.

"Это неожиданность для меня. Я был в курсе, что он играл с травмой на Открытом чемпионате Австралии, однако никто не знал, что это за повреждение. Я не люблю, когда кто-то проходит через травмы.

Это один раз происходило и в моей карьере, и, надеюсь, это был в последний раз. Это влияет психологически, мне грустно от той мысли, что Роджер проходит через такое. Верю, что он скоро вернется игру, ведь это же Федерер, он нужен спорту", - приводит слова игрока Daily Express.

В Италии могут провести все матчи без зрителей

К июню швейцарец потеряет 3180 очков в зачете мирового рейтинга: он не защитит титулы в Дубае и Майами, финал Индиан-Уэллс, четвертьфиналы Рима и Мадрида и полуфинал Ролан Гаррос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Новак Джокович, Теннис, Роджер Федерер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Две красные карточки и летящие стулья в футболистов: Галатасарай обыграл Фенербахче (Видео)
02 Шедевр Марлоса - в обзоре матча Шахтер - Десна (Видео)
03 Мы не сдаемся: Карпаты отобрали очки у Днепра (Видео)
04 Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
05 "Теперь моя очередь": Уайт вызвал Фьюри на ринг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь