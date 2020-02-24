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Третье поражение подряд: Свитолина "зачехлила" ракетку в Дохе

Третье поражение подряд: Свитолина "зачехлила" ракетку в Дохе
19:39 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Украинская теннисистка продолжает находиться в поисках своей лучшей игры.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе после первого матча.

В поединке второго круга украинка в двух сетах уступила Аманде Анисимовой из США (№29 WTA).

Доха. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 3:6, 3:6

В следующем круге Анисимова сыграет против Светланы Кузнецовой или Иги Свёнтек.

Отметим, что Свитолина проиграла уже третий матч подряд.

Легенда футбола: Свитолина поужинала с Венгером (Фото)

С понедельника Элина сохранит седьмое место в мировой классификации, если Белинда Бенчич не выйдет в финал.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Доха, Новости тенниса.
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