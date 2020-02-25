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Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open

Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
18:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира серии WTA Premier 5 в Дохе.

В матче 1/16 финала Ястремская обыграла пятую ракетку мира, чемпионку Australian Open американку Софию Кенин - 6:3, 7:6(4).

В первом сете все решил один брейк в исполнении Даяны в четвертом гейме. Остальные свои подачи обе соперницы не отдали.

Второй сет начался с брейка Кенин, которая повела 3:0. Но дальше Ястремская вернулась в игру, взяла подряд пять геймов, но не смогла с первого раза подать на матч. Игра перешла на тай-брейк, где Даяна вышла вперед 6:2 и дожала соперницу.

Это вторая победа Даяны над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA. В конце сентября прошлого года украинка обыграла на тот момент вторую ракетку мира Каролину Плишкову.

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В 1/8 финала Даяна может встретиться с другой финалисткой Australian Open Гарбинье Мугурусой, если та во втором круге обыграет Айлу Томлянович.

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Катар, Теннис, Доха, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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