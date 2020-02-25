Сестры Киченок завершили выступления на турнире в Дохе

Украинская теннисная пара в составе Людмилы и Надежды Киченок остановились во втором раунде турнира WTA серии Premier 5 в Дохе (Катар) с общим призовым фондом 3 млн 240 тыс 445 долл.
Во вторник сестры уступили первой сеяной паре Се Шувей (Тайвань)/Барбора Стрыцова (Чехия) - 2:6, 2:6.
Соперницы провели на корте ровно час.
Сегодня же во 3-й раунд одиночных соревнований в Катаре вышла 19-тилетняя одесситка Даяна Ястремская, которая нанесла поражение пятой "ракетке" мира американке Софии Кенин - 6:3, 7:6 (7:4).
Qatar Total Open-2020 завершится 29 февраля.