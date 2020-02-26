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Маррей рискует пропустить Уимблдон-2020

Маррей рискует пропустить Уимблдон-2020
12:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Энди Маррей может пропустить Уимблдон, на котором планировал выступить.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей может пропустить Уимблдон, на котором планировал выступить.

По информации The Mirror, 32-летнему британцу может потребоваться еще одна операция на бедре.

В январе 2020 года Маррей перенес одну операцию по замене тазобедренного сустава, после которой он сумел вернуться на корт. Последним турниром Маррея был Кубок Дэвиса в ноябре, где он получил травму таза, но возобновил тренировки и готовился к турниру в Майами в марте.

Но британец все еще испытывает боль в области паха. Теннисисту может понадобиться еще одна операция, если окажется, что у него гетеротопическое окостенение (рост лишней кости в мягких тканях после операции). Если это случится, то скорее всего Маррей не сможет выступить на Уимблдоне.

Однако, если рост кости продолжится даже после операции, то теннисисту придется завершить карьеру.

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Теннис, Маррей, ATP, Новости тенниса.
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