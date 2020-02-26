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Марченко пробился в третий раунд теннисного турнира в По

Марченко пробился в третий раунд теннисного турнира в По
17:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Илья Марченко в трех сетах обыграл представителя Аргентины Марко Трунджеллити.

Украинский теннисист Илья Марченко одержал вторую подряд волевую победу на турнире ATP Challenger Tour, который проходит во французском городе По.

В среду Илья (№211 АТР) в трех сетах обыграл аргентинца Марко Трунджеллити (197) - 2:6, 7:5, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут.

В третьем раунде Марченко встретится с Теймуразом Габашвили (277), который выступает за Россию.

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Как информировало агентство, на старте турнира украинец вырвал победу у Маттиаса Бахингера из Германии - 3:6, 7:6 (12:10), 6:4, отыграв два матчбола.

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Теннис, Илья Марченко, Новости тенниса.
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