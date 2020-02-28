Бондаренко пробилась в полуфинал парного разряда в Акапулько

Катерина Бондаренко вышла в полуфинал парного турнира WTA в мексиканском Акапулько.
Украинка выступает в паре с канадской теннисисткой Шэрон Фичмен, в четвертьфинале обыграв дуэт Сабрины Сантамарии и Нины Стоянович.
В полуфинале Бондаренко и Фичмен сыграют с третьим сеяным австралийским дуэтом Эллен Перес и Сторм Сандерс.
Напомним, одиночные соревнования в Акапулько Катерина покинула по итогам раунда 1/8 финала.
WTA. Акапулько. Парный турнир. 1/4 финала
Сабрина Сантамария / Нина Стоянович (США / Сербия) — Катерина Бондаренко / Шэрон Фичмен (Украина / Канада) 0:2 (6:7(5), 2:6)