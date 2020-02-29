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Бондаренко пробилась в полуфинал парного разряда в Акапулько

Бондаренко пробилась в полуфинал парного разряда в Акапулько
08:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады вышла в финал парного турнира в мексиканском Акапулько.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады вышла в финал парного турнира в мексиканском Акапулько.

33-летняя спортсменка и ее партнерша справились в полуфинале с австралийской парой теннисисток Эллен Перес и Сторм Сандерс.

В первом сете украинско-канадский дуэт триумфовал со счетом 6:3, во второй партии — 6:4.

Обзор матча:

В решающем противостоянии турнира Бондаренко и Фичмен предстоит сразиться с парой Джулианы Олмос из Мексики и Дезире Кравчик из США.

WTA. Акапулько (Мексика). Парный разряд. Полуфинал

Шэрон Фичмен (Канада)/Катерина Бондаренко (Украина) — Эллен Перес/Сторм Сандерс (Австралия) 2:0 (6:3, 6:4)

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Катерина Бондаренко.
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