Рейтинг ATP: Тим обогнал Федерера

Новости спорта:Обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленном рейтинге ATP от 2 марта произошли некоторые изменения в первой десятки. Австрийский теннисист Домииник Тим поднялся в ТОП-3, обогнав Роджер Федерер.

Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович, который опережает испанца Рафаэля Надаля на 370 очков.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерял шесть позиций и теперь занимает 167-е место. Илья Марченко поднялся на 207-ю строчку, а Владислав Орлов теперь 398-й в рейтинге.

Рейтинг ATP. 2 марта

1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

...167 (161). Сергей Стаховский (Украина) - 307

...207 (211). Илья Марченко (Украина) - 240

...398 (399). Владислав Орлов (Украина) - 86