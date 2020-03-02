Рейтинг ATP: Тим обогнал Федерера

В обновленном рейтинге ATP от 2 марта произошли некоторые изменения в первой десятки. Австрийский теннисист Домииник Тим поднялся в ТОП-3, обогнав Роджер Федерер.
Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович, который опережает испанца Рафаэля Надаля на 370 очков.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерял шесть позиций и теперь занимает 167-е место. Илья Марченко поднялся на 207-ю строчку, а Владислав Орлов теперь 398-й в рейтинге.
Рейтинг ATP. 2 марта
1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
...167 (161). Сергей Стаховский (Украина) - 307
...207 (211). Илья Марченко (Украина) - 240
...398 (399). Владислав Орлов (Украина) - 86