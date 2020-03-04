Свитолина ударно стартовала на турнире в Монтеррее (Видео)

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась во второй круг турнира в Монтеррее.

Элина Свитолина вышла во второй раунд турнира в Монтеррее, обыграв в двух сетах Данку Ковинчич из Черногории (6:3, 6:2).

Матч прошел при преимуществе украинской теннисистки. Элина ни разу не позволила сопернице добраться до брейк-пойнтов, выиграв при этом три подачи черногорки.

Свитолина подала 6 эйсов, допустив 3 двойных ошибки. Украинка не очень удачно вводила мяч в игру (менее 60%), но успешно реализовывала подачи (свыше 80% выигранных первых мячей).

Обзор матча:

Следующей соперницей Элины станет Ольга Говорцова из Беларуси.

Ранее в первом круге турнира в Монтеррее Катерина Бондаренко в трех сетах обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (4:6, 6:0, 6:2).

WTA. Монтеррей. Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 1) — Данка Ковинчич (Черногория) 2:0 (6:3, 6:2)