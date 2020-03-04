"Это давит": Свитолина - о победе над Ковинич в Монтеррее

Новости спорта:Элина Свитолина прокомментировала победу в стартовом матче в Монтеррее.

Во вторник, 3 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич в матче первого круга турнира в Монтеррее.

Украинка прокомментировала свой успех и сказала, что оказывает на нее давление на этих соревнованиях.

"Сегодня я качественно отыграла этот матч, хорошо сыграла на подаче, что придавало мне много уверенности. Я в предвкушении от выступления в Мексике. Здорово выиграть здесь свой первый матч. Когда ты лидер посева, то это немного добавляет давления, но я стараюсь к каждому матчу относиться как к последнему, каждый матч много для меня значит", - сказала Свитолина.

Отметим, что следующей соперницей украинки на турнире станет Ольга Говорцова из Беларуси.