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Бондаренко вышла в четвертьфинал парного разряда Монтеррея

Бондаренко вышла в четвертьфинал парного разряда Монтеррея
07:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады преодолела первый раунд турнира в мексиканском Монтеррее

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады преодолела первый раунд турнира в мексиканском Монтеррее и вышла в четвертьфинал.

Украинка и канадка одолели в двух сетах Аранчу Рус из Нидерландов и Тамару Зиданшек из Словении — 7:5, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 20 минут.

В следующем раунде Бондаренко и Фичмен встретятся с вторыми сеянными турнира мексиканкой Джулианой Олмос и американкой Дезире Кравчик.

В Монтеррее Катерина Бондаренко также участвовала в одиночных соревнованиях, где оступилась на стадии второго раунда.

WTA. Монтеррей (Мексика). Парный разряд. Первый раунд

Катерина Бондаренко (Украина)/Шэрон Фичмен (Канада) — Аранча Рус (Нидерланды)/Тамара Зиданшек (Словения) 2:0 (7:5, 6:4)

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