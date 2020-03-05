Цуренко с камбэком вышла в в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Новости спорта:Украинка обыграла представительницу России Варвару Грачеву.

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в 1/8 финала турнира WTA 125k Series в Индиан-Уэллсе. Украинка в матче второго раунда обыграла Варвару Грачову из России.

Поединок продолжался 2 часа и 8 минут. В первом сете Грачова, сеяная под 16-м номером, сделала три брейка и не оставила украинке шансов — 6:0.

Во второй партии Цуренко отдала россиянке два гейма на своей подаче, но в ответ сделала три брейка и выиграла 6:4. В решающем сете Леся была сильнее 6:2.

В 1/8 финала Цуренко сыграет против победительницы матча Кэти Бултер (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия).

Ранее во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе украинка Катарина Завацкая в двух сетах уступила восьмой сеяной Чжу Линь из Китая (3:6, 6:7 (3)).

Индиан-Уэллс. Второй раунд

Варвара Грачева (Россия, 16) — Леся Цуренко (Украина) 1:2 (6:0, 4:6, 2:6)