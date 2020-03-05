Матчи Кубка Дэвиса в Италии и Польше пройдут без зрителей

Новости спорта:Такое решение было принято организаторами, чтобы не подвергать игроков и болельщиков опасности заразиться коронавирусом.

6-7 марта состоятся очередные матчевые противостояния в Кубке Дэвиса.

По решению властей касательно спортивных мероприятий в стране поединок квалификации Davis Cup Finals, в котором Италия принимает Южную Корею в Кальяри, пройдет без зрителей. На церемонии жеребьевки организаторы также предприняли меры безопасности, рассадив всех участников и прессу на расстоянии 1-2 метра друг от друга.

Напомним, как стало известно на прошлой неделе, из-за эпидемии коронавируса без зрителей сыграют и сборные Японии и Эквадора в городе Мики.

По той же причине болельщиков не будет и на трибунах в матче Польши против Гонконга в Калише в рамках плей-офф Второй Мировой группы.