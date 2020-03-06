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Бондаренко вышла в полуфинал парного разряда Монтерея

Бондаренко вышла в полуфинал парного разряда Монтерея
09:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В четвертьфинале украинке в паре с Шэрон Фичмен из Канады обыграла мексиканку Олмос и американку Кравчик.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады преодолела стадию 1/4 финала в мексиканском Монтеррее и вышла в полуфинал.

Украинка и канадка одолели в двух сетах вторых сеянных турнира мексиканку Джулиану Олмос и американку Дезире Кравчик — 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 16 минут.

В следующем раунде Бондаренко и Фичмен встретятся с чешским дуэтом Марии Боузковой и Ренаты Ворачовой, который в 1/4 финала на отказе от игры прошел пару украинки Элины Свитолиной и британки Йоханны Конты.

Свитолина легко пробилась в четвертьфинал Монтеррея

В Монтеррее Катерина Бондаренко также участвовала в одиночных соревнованиях, где оступилась на стадии второго раунда.

WTA. Монтеррей (Мексика). Парный разряд. 1/4 финала

Катерина Бондаренко (Украина)/Шэрон Фичмен (Канада) — Джулиана Олмос (Мексика)/Дезире Кравчик (США) — 2:0 (6:4, 6:4)

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Катерина Бондаренко, Шэрон Фичмен.
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