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Маррей заявился на Мастерс в Майами

Маррей заявился на Мастерс в Майами
10:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Экс-первая ракетка мира готовится к возобновлению карьеры.

Энди Маррей из-за новых проблем с бедром в этом сезоне не провел еще ни одного матча.

Теперь же стало известно, когда шотландец может вернуться на корт.

"Тренируюсь и готовлюсь к турниру в Майами. Мышцы бедра работают нормально.

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Я три месяца не играл в теннис. Мне нужно время, чтобы набрать форму и не допустить рецидива", - цитирует Маррея Eurosport.

Энди Маррей в концовке прошлого сезона выиграл свой первый титул с момент эндопротезирования тазобедренного сустава. Экс-первая ракетка мира стал чемпионом Антверпена, обыграв в финале Стэна Вавринку.

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Теннис, Маррей, ATP, Новости тенниса.
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