"Я набрала форму": Свитолина нацелилась на титул Монтерея

Новости спорта:Украинка пробилась в четвертьфинал турнира в Монтеррее.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Монтеррее. Цитирует Свитолину пресс-служба Тура.

«Чувствую себя отлично: набрала хорошую форму и готова бороться на любой стадии. Для меня важен каждый матч, так что я готова к четвертьфиналу.

Нужно все время быть начеку и качественно двигаться – я это понимаю, поэтому удается удерживать концентрацию. Дальше сыграю с канадкой Фернандес. Этот сезон она начала здорово, так что мне нужно давить и доминировать. Я предпочту играть от себя, а не подстраиваться».

Напомним, Свитолина сохранила за собой 7-ю позицию в обновленном рейтинге WTA.