Свитолина улучшит свои позиции в рейтинге WTA

Новости спорта:Первая ракетка Украины также сохраняет шансы вернуться в топ-4 мировой классификации.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) со следующей недели поднимется как минимум на одну строчку в рейтинге WTA, обойдя Кики Бертенс из Нидерландов. Это стало возможным после выхода украинки в четвертьфинал на турнире международной серии в Монтеррее.

Также Свитолина может обойти Софию Кенин и канадку Бьянку Андрееску.

Американка параллельно выступает на соревнованиях аналогичной серии в Лионе, где также вышла в 1/4 финала, и в онлайн-рейтинге опережает украинку всего на 10 очков. Соответственно, Элине нужно показать результат лучше, чем Кенин.

Андрееску продолжает восстанавливаться после травмы колена и сейчас не играет. Но разница в очках более существенная и для того чтобы обойти канадку, Свитолина должна брать титул в Мексике.