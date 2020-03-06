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Свитолина улучшит свои позиции в рейтинге WTA

Свитолина улучшит свои позиции в рейтинге WTA
13:03 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Первая ракетка Украины также сохраняет шансы вернуться в топ-4 мировой классификации.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) со следующей недели поднимется как минимум на одну строчку в рейтинге WTA, обойдя Кики Бертенс из Нидерландов. Это стало возможным после выхода украинки в четвертьфинал на турнире международной серии в Монтеррее.

Также Свитолина может обойти Софию Кенин и канадку Бьянку Андрееску.

Американка параллельно выступает на соревнованиях аналогичной серии в Лионе, где также вышла в 1/4 финала, и в онлайн-рейтинге опережает украинку всего на 10 очков. Соответственно, Элине нужно показать результат лучше, чем Кенин.

Андрееску продолжает восстанавливаться после травмы колена и сейчас не играет. Но разница в очках более существенная и для того чтобы обойти канадку, Свитолина должна брать титул в Мексике.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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