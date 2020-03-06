Марченко уступил во втором матче Кубка Дэвиса

Украинский теннисист Илья Марченко уступил Танг-Лин Ву из Тайваня во втором матче сегодняшнего игрового дня. Матч прошел в Запорожье.
Марченко проиграл сопернику в двух сетах, проиграв обе партии с одинаковым счетом — 4:6.
Ранее в дебютном матче противостояния Украины и Тайваня Сергей Стаховский в трех сетах проиграл Цзэн Чжусиню — 6:3, 1:6, 2:6.
Во второй день соревнования Стаховский и Марченко поменяются соперниками, а также состоится парная дуэль, в которой за Украину сыграют Денис Молчанов и Владислав Орлов.