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Марченко уступил во втором матче Кубка Дэвиса

Марченко уступил во втором матче Кубка Дэвиса
21:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: БТУ

Новости спорта:Илья Марченко не сумел принести Украине первую победу в Кубке Дэвиса

Украинский теннисист Илья Марченко уступил Танг-Лин Ву из Тайваня во втором матче сегодняшнего игрового дня. Матч прошел в Запорожье.

Марченко проиграл сопернику в двух сетах, проиграв обе партии с одинаковым счетом — 4:6.

Ранее в дебютном матче противостояния Украины и Тайваня Сергей Стаховский в трех сетах проиграл Цзэн Чжусиню — 6:3, 1:6, 2:6.

Кубок Дэвиса: Стаховский уступил в первом матче

Во второй день соревнования Стаховский и Марченко поменяются соперниками, а также состоится парная дуэль, в которой за Украину сыграют Денис Молчанов и Владислав Орлов.

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Сергей Стаховский, Кубок Дэвиса, Илья Марченко, Новости спорта, Новости тенниса.
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