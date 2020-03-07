Украина сократила отставание в счете в матче Кубка Дэвиса с Китайским Тайбэем

Новости спорта:Мужская сборная Украины по теннису до 1:2 сократила общий счет матча с командой Китайского Тайбэя в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса в Запорожье.

В субботу на корте Дворца спорта "Юность" дуэт Денис Молчанов/Сергей Стаховский обыграл пару Цзэн Чжуньсинь/Се Ченпен - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

В первый игровой день Сергей Стаховский уступил Цзэн Чжуньсиню (6:3, 1:6, 2:6), а Илья Марченко - В Дунлиню (4:6, 4:6).

На сегодня же запланированы два одиночных поединка (Сергей Стаховский - У Дунлинь и Илья Марченко - Цзен Чжуньсинь).

Сборная-победитель запорожского матча в сентябре поборется за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021 с командами, которые проиграют на отборочном этапе Мировой группы сезона-2020.