По стопам Свитолиной: еще одна украинка прошла в финал турнира в Мексике

Новости спорта:Екатерина Бондаренко прошла в парный финал турнира в Монтерее.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в парном соревновании на турнире в мексиканском Монтеррее вышла в финал, играя в дуэте с Шэрон Фичмен из Канады.

В полуфинале украинско-канадский дуэт в трех сетах справился с чешками Мари Боузковой и Ренатой Ворачовой.

Бондаренко и Фичмен выиграли первый сет со счетом 6:4, однако во втором у них не получилось взять ни одного гейма — 0:6. В решающей партии все же удалось взять верх — 13:11

В финале турнира в Монтеррее соперницами Бондаренко и Фичмен станут японка Мию Като и китаянка Ван Яфань. Начало запланировано на сегодня в 22:00 по Киеву.

Напомним, в одиночной женской сетке в финал турнира в Монтеррее вышла Элина Свитолина.