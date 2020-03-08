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Воскресенье, 08.03.2020
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По стопам Свитолиной: еще одна украинка прошла в финал турнира в Мексике

По стопам Свитолиной: еще одна украинка прошла в финал турнира в Мексике
08:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Екатерина Бондаренко прошла в парный финал турнира в Монтерее.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в парном соревновании на турнире в мексиканском Монтеррее вышла в финал, играя в дуэте с Шэрон Фичмен из Канады.

В полуфинале украинско-канадский дуэт в трех сетах справился с чешками Мари Боузковой и Ренатой Ворачовой.

Бондаренко и Фичмен выиграли первый сет со счетом 6:4, однако во втором у них не получилось взять ни одного гейма — 0:6. В решающей партии все же удалось взять верх — 13:11

В финале турнира в Монтеррее соперницами Бондаренко и Фичмен станут японка Мию Като и китаянка Ван Яфань. Начало запланировано на сегодня в 22:00 по Киеву.

Напомним, в одиночной женской сетке в финал турнира в Монтеррее вышла Элина Свитолина.

 

 

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Элина Свитолина, WTA, Екатерина Бондаренко, Новости спорта, Новости тенниса.
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